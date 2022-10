Bronzi50 alla Festa del Cinema di Roma: anche Elisabetta Gregoraci e Aiello sul Cube Stage

Nel cinquantenario dei ritrovamenti dei Bronzi di Riace, i due guerrieri diventano meta-celebrity alla Festa del Cinema di Roma 2022. Grazie a Cube Stage, nel cuore di Villa Borghese, la kermesse si arricchisce di musica, arte, danza, videoarte, cultura, food, installazioni e performance multimediali. Promosso da Regione Calabria per Bronzi50, in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission e Fondazione Cinema per Roma, il Cube Stage prosegue la narrazione della Magna Grecia e della Calabria, voluta dal Presidente Occhiuto e dalla Giunta, che ha visto nell’estate 2022 la rinascita del territorio calabrese con nuove visioni e valorizzazioni. Assieme ai due eroi di bronzo, alla vice presidente Giusi Princi e al Presidente della Film Commission Anton Giulio Grande, si alternano sul palco Aiello, Nicola Gratteri, Elisabetta Gregoracci, Naip, i pluripremiati Chef Daniele Campana e Nino Rossi e molti altri. Foto Bronzi Federico Neri / Ufficio Stampa HF4

LEGGI ANCHE: -- Bronzi50, HF4 firma strategia, press e design del cinquantenario del ritrovamento