25 aprile, "Bella Ciao" al Tempio di Adriano per la Camera di Commercio di Roma: «Celebriamo la libertà e la pace»

Nel giorno in cui il Paese festeggia l'anniversario della Liberazione, anche la Camera di Commercio di Roma festeggia il 25 aprile e lo fa con un video sulle note di Bella Ciao girato al Tempio di Adriano. «Celebriamo la bellezza dell'arte, della storia e della musica come messaggio universale di amicizia per guardare con ottimismo e fiducia al futuro, senza dimenticare il passato e i principi che ci hanno reso grandi nel mondo. Viva l'Italia libera».

25 aprile, diretta. Mattarella: «Resistenza è opporsi a invasione straniera». Striscione anti-Nato a Roma, Anpi: inopportuno