Befana a Roma, le iniziative promosse dal Comune

In occasione della Festa della Befana di Roma, piazza Navona sarà animata da un ricco calendario di spettacoli di strada, gratuiti e per tutte le età, promosso dal Gabinetto del Sindaco e dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, a cura de Il Circo Verde asd. Le iniziative - in programma nei giorni 6, 7, 8 gennaio, dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio - prevedono una serie di esibizioni sorprendenti e divertenti con acrobati, giocolieri, musicisti, attori, artisti circensi e protagonisti dell'arte di strada, che intratterranno con le loro performance adulti e bambini presenti nella celebre piazza romana.