Bastianini in pole position con gli agenti della Polstrada

Oggi in piazzale Kennedy fa tappa il pullman azzurro Lezioni di sicurezza per chi si mette alla guida Un testimonial d'eccezione per la Polizia stradale. Si tratta di Enea Bastianini, già campione del mondo della Moto 2 e pilota del team Gresini Racing della MotoGP. Il centauro riminese salirà a bordo del Pullman Azzurro, l'iniziativa promossa a livello nazionale per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e per promuovere il rispetto del codice della strada. Un'aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Polizia stradale diventano maestri di sicurezza per i più piccoli. Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando. Appuntamento oggi alle 11 in piazzale Kennedy. Al fianco di Bastianini, saranno presenti anche il questore di Rimini Rosanna Lavezzaro e il dirigente della Polizia stradale Alfredo Magliozzi. Nelle ultime settimane il Pullman Azzurro della Polizia ha fatto tappa soprattutto nelle principali località balneari della Penisola. L'obiettivo è quello di illustrare ai turisti, e non solo, delle località balneari la pericolosità nel mettersi al volante in stato d'ebrezza. Video, tutorial, ricostruzione di incidenti realmente accaduti per sensibilizzare gli utenti sulla corretta guida: queste alcune delle iniziative proposte dal personale.