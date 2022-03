Bambino Gesù, apre centro di eccellenza per cure palliative: «Già ospitati cinque bimbi da Ucraina»

Con 20 moduli abitativi già attivati ​​e altri 10 in preparazione apre a Passoscuro nel comune di Fiumicino, il più grande centro di cure palliative pediatriche in Italia, realizzato dall'ospedale Bambino Gesù di Roma. Si tratta della prima struttura di questo tipo nella regione Lazio dove si stima che siano circa mille i bambini con malattie gravi ad alta complessità assistenziale, che richiedono di cure palliative. La struttura è stata inaugurata oggi dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, dal presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino, e dall'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella struttura sono già stati come i primi piccoli pazienti: si tratta di cinque bambini ucraini tutti sfollati dal loro Paese in guerra che necessitano di cure e assistenza per diverse patologie, non solo tumorali. "Innanzitutto un immenso grazie al Bambino Gesù - ha detto Zingaretti- che si conferma una opportunità unica al mondo per le cure sanitarie e l'offerta non solo di sanità ma di amore e solidarietà per tutti coloro, bambini e bambine, che hanno bisogno. A regime ci saranno trenta posti letto per cure palliative, in tutta Italia ne esistono oggi 22 , già questo rende l'idea dell'eccezionalità di questo luogo che fa fare alla sanità del nostro territorio, non solo della nostra regione ma direi italiano, un salto nel futuro in termini di qualità delle cure, dedizione affinché nei casi gravissimi si riesca ad offrire comunque delle cure e il massimo dell' accoglienza e che dimostra quanto questi luoghi importanti e necessari". "Sono ospitati - ha aggiunto Zingaretti- alcuni dei primi bambini e bambine dall'Ucraina, alcuni di loro sono vittime dei bombardamenti che li aspetti hanno offesi e che ora, oltre agli aspetti di cure dal punto di vista psicologico, dell'accoglienza, vengono seguiti in un possibile ritorno alla normalità. Sono casi di bambini e di bambine gravissime con malattie antecedenti al conflitto ma che in Ucraina ovviamente non potrebbe avere più solidarietà cure, quindi già oggi questo è diventato un luogo dell'accoglienza, della cura e della internazionale. Ovviamente noi siamo al fianco di questo grande sforzo del Bambino Gesù e faremo di tutto non solo per sostenerlo ma affinché questo modo del bambino Gesù continui. Servizio di Pierluigi Cascianelli