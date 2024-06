Annalisa madrina al Roma Pride: «'Sinceramente' sarà l'inno, cantarla emozione grande»

"Sono molto orgogliosa ed emozionata di essere qui oggi, molto fiera della strada che prendono le canzoni e in questo caso di quella che hanno preso alcune delle mie come ‘Sinceramente', specialmente oggi e domani. Pensare di cantarla è un'emozione grande". A dirlo la madrina del Roma Pride, Annalisa, alla vigilia della parata arcobaleno che sfilerà nella Capitale a 30 dalla prima edizione. Proprio il brano portato a Sanremo dalla cantante ligure sarà l'inno del Pride.

"Il tema della libertà lo sento tantissimo, lo vivo molto e da cantautrice sento l'esigenza di andare ancora a parlarne e a rimarcarne il concetto. L'ho fatto istintivamente con il mio ultimo progetto: da 'Bellissima' a 'Sinceramente', sono partita dalla libertà di mostrarsi perdenti senza paura, la libertà di amare chi si vuole, di essere completamente sereni nel vivere questo tipo di libertà, la libertà di prendere uno spazio per sé, di non amare nessuno, di essere pronti. In generale -conclude- la libertà di essere come ti senti di essere, senza paura".