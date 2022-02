Ancora piromani in azione a Ostia: nella notte distrutti vari cassonetti, una vettura e un motorino. Piromani in azione nella notte a Ostia, incendiati vari cassonetti in via Francesco Grenet davanti al civico 47, ma prima dell’intervento dei vigili del fuoco le fiamme hanno avuto in tempo di propagarsi e distruggere una vettura e un motorino parcheggiati in prossimità della postazione dell’Ama.

(Video Mino Ippoliti)