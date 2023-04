«Ammazza che giannetta!», sai perché a Roma si dice così quando tira vento?

Ammazza che giannetta è un modo di dire quando il vento freddo giunge a Roma portando la Tramontana di alcuni giorni d’inverno. Da cosa ha origine tale espressione? Il termine è stato usato dai cittadini e nasconde diverse spiegazioni. A quanto pare c’entra una certa Gianna, signora di mezza età, che per contrastare le sue fastidiose caldane tendeva sempre ad aprire le finestre. In realtà, l’origine della frase deriva da altro. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM