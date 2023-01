Alluvioni, esercitazione a Ostia con cittadini coinvolti

Il X Municipio di Roma Capitale ospiterà “PREvenzione e RESilienza 2023”, un’innovativa esercitazione di Cittadinanza Attiva e Protezione Civile su uno scenario emergenziale di rischio idraulico - evento meteo avverso, elaborata dai Master in OPEM e EMCP istituiti presso la Master School dell’Università LUMSA con il supporto tecnico/scientifico di E.Di.Ma.S. il Centro Studi internazionale che dal 2011 promuove in Italia e in Europa la cultura dell’Emergency Management (per formare gli esperti delle complessità connesse a crisi e emergenze) e del Prevention Management (per formare gli esperti della pianificazione strategica integrata territoriale), con la supervisione della Protezione Civile di Roma Capitale e l’Agenzia di Protezione Civile Regione Lazio.