Alitalia, sindacati in piazza: corteo Usb sfila per le vie di Roma

Sindacati in piazza a Roma dopo il mancato accordo con la nuova compagnia di bandiera Ita (ex Alitalia): un corteo del sindacato Usb sfila con decine di manifestanti ex lavoratori di Alitalia tra le vie del centro della Capitale, da piazzale Flaminio verso Piazza San Silvestro attraversando via del Corso, al grido di "lavoro, diritti, dignità". In testa al corteo un grande striscione con la scritta "Giù le mani dai lavoratori Alitalia". "Il governo è responsabile. Ci convochi", era scritto nella convocazione della mobilitazione. (LaPresse)