Alfredino Rampi, terminato il murales alla Garbatella: ricavato raccolta fondi alla Onlus della famiglia

Un murales in memoria di Alfredino Rampi. Per i 40 anni della tragica morte avvenuta dopo la caduta in un pozzo a Vermicino, l'immagine del bimbo è stata raffigurata sul fianco di un palazzo a Roma, in piazza Michele da Carbonara, nel quartiere Garbatella. Per la realizzazione dell'opera di street art è stata promossa una raccolta fondi tramite Gofundme per 20mila euro, che verranno donati alla onlus fondata dalla famiglia. Il murales di Alfredino Rampi si trova a pochi passi da quello dedicato ad Alberto Sordi.

Terminato il Murales in ricordo di Alfredino Rampi a piazza Michele da Carbonara alla Garbatella, Roma. Video: Francesco Iovine/Ag. Toiati