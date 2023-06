Alex Britti, domani al tramonto (alle 19,30) suonerà sul tetto del Messaggero: «Non mancate»

EMBED





Domani, venerdì 16 giugno, alle 19,30, Alex Britti si esibirà sul tetto del Messaggero, in via del Tritone. Il cantautore romano suonerà al tramonto: «Non dovete mancare, ovviamente non si potrà salire ma ci saranno casse e maxischemi per divertirci».