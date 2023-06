Alessandro Gassmann e lo sfogo sul degrado di Roma: «Comincio a montarmi la testa»

Alessandro Gassmann dopo aver passeggiato per le vie del centro di Roma non ha potuto fare a meno di constatarne il degrado e lo ha condiviso con i suoi follower su Twitter , scatenando, però, una polemica. Infatti qualche utente non ha potuto fare a meno di commentare il post dell'attore che, invece, avrebbe recato ottimi risultati per la città. Infatti, qualche giorno dopo la sua segnalazione, alcuni punti della Capitale erano già puliti. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: PROJECT A_KORBEN