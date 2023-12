Prove d'accensione per l'albero di Natale di Piazza del Popolo, a Roma. Ecco come sarà illuminato

Proseguono i lavori di allestimento dell'albero di Natale di Roma. Questa volta, rispetto alla consueta location di piazza Venezia, si è optato per una diversa sede ovvero piazza del Popolo, visto che a piazza Venezia sono in corso i lavori per la costruzione della nuova stazione della metro C. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it