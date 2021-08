Albano Laziale, finto vigile urbano tenta di fermare i camion carichi di rifiuti di Roma

Travestito in maniera farsesca da vigile urbano di "Roma Discapitale", Giuliano Tripolini, uno dei residenti storici della zona di via Ardeatina, ha tentato di fermare i camion carichi di rifiuti di Roma diretti alla discarica di Cecchina in via Roncigliano ad Albano Laziale. Resta allestito 24 ore su 24 il presidio di protesta dei comitati cittadini e del coordinamento No Inceneritore-Discarica che attendono la sentenza del Tar sulla richiesta di sospensiva avanzato dal comune di Albano contro l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi . La zona è vigilata dalla polizia del reparto mobile della questura di Roma e dagli agenti del commissariato di Albano insieme ai colleghi della polizia scientifica. Domenica sera anche i parroci hanno appoggiato la protesta e don Carlos, della chiesa di Santa Palomba, ha celebrato la messa sulla strada davanti alla discarica. E don Antonio Salimbeni, parroco di Fontana di Papa e Cancelliera, insieme ai suoi parrocchiani ha scritto lettere alla Santa Sede e alle autorità per scongiurare l'utilizzo della discarica.

Video di Luciano Sciurba