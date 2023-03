Aeroporti di Roma, il nuovo profilo Instagram conquista tutti: ecco la carta vincente

Agli aeroporti di Roma è arrivata una grande novità: si tratta di un profilo Instagram in cui poter condividere le proprie esperienze di viaggio e raccontarle ad altri viaggiatori che almeno una volta hanno avuto la possibilità di vivere l’atmosfera di quei posti. In realtà c’era già da tempo un profilo ufficiale, che prima veniva utilizzato soprattutto per dare informazioni ai passeggeri sui servizi, novità, modifiche e tutto ciò che rimanda a dettagli di viaggio di tipo logistico e tecnico. Ecco, invece, cosa è cambiato. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: MEMORIES-FROM BENSOUND.COM