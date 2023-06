Aeronautica Militare, a Pratica di Mare l'airshow per il centenario

EMBED





In programma domani sabato 17 e domenica 18 giugno l’Airshow organizzato dall’Aeronautica Militare all’Aeroporto De Bernardi di Pratica di Mare per celebrare i suoi primi 100 anni. Manca ormai poco alla due-giorni che terrà con il naso all’insù grandi e piccini. Un evento imperdibile che consentirà di ammirare velivoli storici e di nuova generazione, visitare aree espositive e assistere allo spettacolo mozzafiato delle Frecce Tricolori. Una manifestazione che è non solo Airshow, ma molto di più. Infatti, con Campo 100 si potranno rivivere momenti storici della Forza Armata, dai suoi inizi fino a oggi. Ma, in una manifestazione che unisce presente e futuro, i partecipanti potranno anche vivere e toccare con mano le capacità che consentono all’Aeronautica di svolgere le sue missioni quotidiane al servizio della collettività. Simulatori, visori virtuali, intelligenza artificiale e molto altro. (LaPresse)