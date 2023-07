Ad Ariccia fra arte, storia e... Fantastiche visioni

Ariccia è una piccola gemma incastonata nel cuore dei Castelli Romani: nelle calde serate di luglio c'è un motivo in più per visitarla e soffermarsi a passeggiare lungo i freschi sentieri del Parco di Palazzo Chigi. Proprio in quel parco viene infatti allestito il palcoscenico di Fantastiche Visioni, l'evento che allieta l'estate ariccina e che quest'anno -come ci racconta l'organizzatore Giacomo Zito- si concentra sull'unione fra musica e parole, con performance di altissimo livello. video HF4