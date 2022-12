Acilia, nonnina salvata dall'incendio in casa: «Quegli agenti eroi sono i miei angeli»

«Siete i miei angeli». Sono state queste le prime parole di una nonnina di 90 anni subito dopo essere stata salvata da due poliziotti di Ostia dall'incendio che è scoppiato all'interno della sua abitazione, una villetta di via Emilio Malerba di Acilia. Gli eroi in divisa, allertati da alcuni residenti spaventati per le fiamme alte divampate all'interno dell'appartamento, non ci hanno pensato due volte nel sentire le urla dell'anziana in difficoltà e prima dell'arrivo dei vigili del fuoco si sono lanciati tra le fiamme per salvare la novantenne. La donna è stata portata all'esterno e subito soccorsa dai medici di un'ambulanza: è rimasta intossicata ma se la caverà, dopo essere stata qualche ora sotto osservazione. Anche i due agenti hanno accusato un leggero malore dovuto ai fumi del rogo che ha richiesto le cure sanitarie.

Ostia, nonnina salvata dall'incendio in casa: «Quegli agenti eroi sono i miei angeli»