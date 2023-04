A Roma la mostra che ti "catapulta" in un universo parallelo

Arriva a Roma , in via del corso 320, una mostra-evento che riesce a farci viaggiare tra i mondi immaginari di ben 32 artisti. È Palazzo Cipolla lo spazio espositivo che, tra le numerose mostre esposte dal 1999, ha deciso oggi di trasformarsi in Ipotesi Metaverso. La mostra, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, si pone l’obiettivo di coinvolgere il “fisico” e il “digitale” senza che l’uno sovrasti l’altra: un dialogo continuo tra passato e futuro. crediti: foto Rossana Marcon musica "memories" from bensound.com