Roma, l'80esimo anniversario della Difesa di Roma a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Porta San Paolo, a Roma, dove ha deposto una corona di fiori in occasione dell'80mo anniversario della Difesa di Roma. In seguito il capo dello Stato sarà a Parco della Resistenza per deporre una seconda corona. Alla cerimonia sono presenti anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri