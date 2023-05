2 Giugno, Frecce Tricolori sopra Roma: orario e dove vederle

Il 2 giugno si festeggia il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica e come ogni anno avrà luogo a Roma l'evento tanto atteso dagli italiani: la parata militare che avrà inizio in mattinata. Le Frecce tricolori rappresentano l’eleganza e la precisione nel volo acrobatico. Il gruppo di aviatori italiani è molto noto in tutto il mondo per le loro magnifiche esibizioni aeree. Esse fanno parte dell’Aeronautica Militare italiana. La squadra è stata fondata nel 1961 a Rivolto, nella regione del Friuli-Venezia Giulia. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN