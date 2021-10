Rocco Siffredi si commuove da Diaco: «Mio fratello è morto quando avevo 6 anni»

Pierluigi Diaco ha aperto la quinta puntata di "Ti Sento" (ieri in seconda serata su Rai2) mandando in onda una copertina con i momenti più significati della carriera di Siffredi e chiede: "I ricordi dove sono andati mentre guardavi queste immagini del tuo passato?"



Rocco Siffredi si commuove visibilmente e dopo qualche secondo di silenzio risponde: "Avevo promesso a mia moglie di non emozionarmi, quindi devo farlo subito così non lo faccio più. Mia madre: la voglia di poterle dare qualcosa, di renderla felice..." www.raiplay.it



PERDITA DEL FRATELLO QUANDO SIFFREDI AVEVA 6 ANNI

"Sono all’asilo, mi vengono a prendere: non è come al solito mia sorella ma una vicina di casa. Mi porta a casa e io sento le grida sotto casa... quel giorno ha cambiato la nostra famiglia. Mia madre l’ho vista soffrire sempre. Una donna che perde un figlio di 12 anni per una crisi epilettica, io ne avevo 6, e tutto ad un tratto impazzisce... Mia mamma metteva da mangiare sul tavolo anche per mio fratello Claudio che non c’era più"