Roccaraso, Juan Carrito sarà catturato e portato in un'area recintata

Troppo confidente, troppo umano, troppo vicino alle case e ai pollai, come nelle immagini che lo vedono a Roccaraso scavalcare in un baleno il recinto e rincorrere gli animali domestici. E’ solo ed esposto a fattori rischiosi, per la sua incolumità e per quella delle persone. L’orso Juan Carrito, che da mesi "abita" a Roccaraso paese, subirà una seconda cattura, con trasferimento nell’area faunistica di Palena, in provincia di Chieti, dove non si può uscire. Le operazioni oggi sono in corso. (testo di Sonia Paglia)