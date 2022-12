Roccaraso, Juan Carrito cerca di afferrare il pallone, poi la zampata

Tornano le scorribande di Juan Carrito, l'orso di Roccaraso, diventato una star sui social. Spesso ha visitato allevamenti domestici, giocando con i cani da guardia presenti nei casolari. È sbucato nel giardino di un hotel cercando di afferrare con la zampa un pallone, reagendo con un finto attacco, verso chi cercava di importunarlo, filmandolo con il telefonino, a pochi metri di distanza, senza mai aggredirlo però. In realtà, JC non ha mai abbandonato il suo territorio, l’Alto Sangro, zona in provincia dell'Aquila. Il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in un post su Fb, critica i turisti che vanno a caccia di video e foto dell'orso e i residenti che gli danno da mangiare: «La vita dell'orso non è un reality». (testo di Sonia Paglia)