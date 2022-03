Roccaraso, catturato Juan Carrito: l'orso social vivrà in un recinto

E' stato catturato a Roccaraso, poco fa, Juan Carrito. L'orso social è entrato nella tubetrap con l'esca, è stato sedato dal veterinario del Parco nazionale della Maiella e portato via con un furgone verde. D'ora in poi abiterà in una zona protetta e recintata dove è impossibile uscire e fare scorribande come era abituato a fare da due anni. L'area si trova a Palena, in provincia di Chieti. Vivrà da solo in un grande recinto, accanto a lui altre tre orse slovene finite a Palena dove aver subito maltrattamenti. I quatto orsi vivranno separati. Molte le proteste sui social network per la cattura di Jc, figlio dell'orsa Amarena, diventato la mascotte d'Abruzzo. (di Sonia Paglia)