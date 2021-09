Movida, calci e bastonate tra giovanissimi: la maxi-rissa a Ostia in un video

di Marco Pasqua

Potrebbero presto avere un nome i protagonisti della maxi-rissa, registrata lo scorso weekend a Ostia, sul Lungomare, non distante dallo stabilimento Kursaal. I carabinieri, infatti, hanno acquisito un video, girato da un passante, in cui si vedono chiaramente i protagonisti della scazzottata. Non solo ragazzi, ma anche ragazze, tra le auto che rallentano per “assistere” alla scena. Nel video si vede anche un giovane usare un bastone per colpire un coetaneo che è rovinato a terra. Una ragazza, in particolare, urla: «Gli stanno facendo male».