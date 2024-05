di Roberta Savona

Riportare le periferie al centro della storia attraverso le “Storie di Periferia”. Non un gioco di parole, ma un nobile intento che ha preso vita da un sogno oggi reso concreto dalla volontà della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, pronta a lavorare sinergicamente con la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Periferie e con il sostegno di Enel Cuore Onlus. Il progetto porterà nel seno dei quartieri più disagiati come Tor Bella Monaca a Roma e a Caivano a Napoli eventi culturali di spessore. Come il “Premio Strega Giovani”, che il 4 giugno si terrà nella periferia est della capitale, mentre il prossimo anno si svolgerà nel napoletano. «Queste sono iniziative utili per puntare i riflettori in luoghi in cui di solito i fari vengono accesi per altri motivi. Zone che sono considerate comunque come lontane dal centro», ha affermato l’onorevole Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione che, in soli sei mesi, ha già messo in fila diciotto audizioni, quattordici uscite esterne, una serie di azioni su Roma, Napoli, Bari, Catania, Genova e una in programma a Palermo e che ha visto coinvolti ben nove ministri. Un numero che già di per sé è un record rispetto alle precedenti esperienze. «Il prezioso riconoscimento letterario della Fondazione Bellonci, mirato a premiare i giovani, sarà consegnato il prossimo 4 giugno presso il Teatro di Tor Bella Monaca alla presenza dei dodici finalisti», come ha spiegato il direttore di fondazione Stefano Petrocchi nel corso della conferenza stampa. Al tavolo dei relatori non poteva mancare Filippo D’Alessio, direttore artistico della sala teatrale capitolina, considerata ormai un avamposto della bellezza e dalla grande importanza sul territorio con le sue 350mila presenze collezionate negli ultimi dieci anni.

Le altre tappe del progetto

Il lavoro con i territori si svolgerà da ottobre fino a marzo e sarà suddiviso in due fasi: la prima orientata alla scelta di un tema con il quale lavorare, un argomento che sia d’interesse per gli studenti e che li spinga a identificarsi con il progetto; la seconda, che costituisce il cuore del progetto, sarà incentrata sullo sviluppo del tema attraverso un laboratorio di lettura e scrittura che si svolgerà da gennaio fino a marzo. Il tema individuato diventa l’elemento da cui partire per offrire agli studenti coinvolti un corso di lettura e scrittura organizzato in lezioni mensili per un totale di tre incontri tenuti da docenti esperti e da una scrittrice o da uno scrittore. Al termine dei laboratori saranno scritti dei racconti che verranno pubblicati sulla piattaforma leggiamoci.it, progetto di Fondazione Bellonci e Centro per il Libro e la Lettura, organo del Ministero della Cultura, con il contributo di BPER Banca, che ha l’obiettivo di creare una comunità di futuri lettori e scrittori.

«Siamo felici che sia stato indicato il sesto municipio come luogo ospitante. Questo capita a pochi giorni dall’ennesima sparatoria in zone della città che sono molto particolari. Ma stavolta si parlerà del quartiere in chiave positiva e lo si farà nel nostro teatro, un altro chiaro segnale che sottolinea quanto sia importante il tema della cultura per far risalire l’ascensore sociale. Sono tanti i record negativi – aggiunge il presidente del Municipio VI Nicola Franco che, continua - siamo il municipio più povero a Roma, abbiamo la piazza di spaccio più grande d’Europa con il più alto tasso di criminalità dove operano ben quattordici clan mafiosi. Iniziative come queste sono di certo d’aiuto», ha concluso il presidente.