Rigopiano cinque anni dopo, fiaccolata in ricordo delle vittime

È iniziata, in una gelida e grigia Farindola, la fiaccolata dei familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano. I primi della fila stringono uno striscione con le foto di chi, tra figli, fratelli, genitori, il 18 gennaio 2017 è morto sotto alla valanga di neve, gli altri impugnano le fiaccole che illumineranno la via fino all'albergo. «Non passerà giorno in cui non saranno nei nostri pensieri - dicono - Adesso meritano giustizia perché tragedie simili non si ripetano mai più». (video di Massimiliano Schiazza)