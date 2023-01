Rigopiano, maltempo e neve fitta nella zona della tragedia

A causa del maltempo e della neve fitta a Rigopiano, la cerimonia in ricordo delle 29 vittime della valanga del 17 gennaio di sei anni fa, non si è tenuta più ai piedi dei resti del resort distrutto, ma nella chiesa parrocchiale di Farindola. Le forze dell'ordine che presidiano la zona hanno spiegato che mancano le condizioni di sicurezza. Il pullman dei parenti delle vittime, che si era fermato dopo il centro abitato di Farindola, è stato fatto tornare indietro. Tra loro c'erano anche Alessio Feniello, la moglie e il loro cagnolino: i genitori hanno perso il figlio Stefano, ucciso dalla valanga che si è abbattuta sul resort. Il papà di Stefano venne anche denunciato e multato per aver portato, nel 2018, un mazzo di fiori nell'area della tragedia sotto sequestro, poi il giudice lo ha assolto annullando anche la sanzione di 4.550 euro, riconoscendo la tenuità del fatto e la non punibilità di un gesto del tutto comprensibile e non offensivo.(video di Massimiliano Schiazza)