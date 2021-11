Regina Elisabetta, a Cop26: «Il tempo delle parole è finito». L'amore per Filippo nascosto in una spilla

(Agenzia Vista) - Deve stare a riposo la regina Elisabetta, così le hanno prescritto i medici e per questo motivo sua Maestà non ha potuto partecipare alla Cop26 di Glasgow. Almeno non fisicamente, ma le sue parole le ha comunque fatte arrivare forti e chiare. Come da protocollo la regina ha omaggiato nel videomessaggio il principe Filippo con un abito e una spilla. Siamo ormai abituati a decriptare i messaggi della regina che dice molto con i gesti e gli abiti piuttosto che con le parole.

Nel videomessaggio Elisabetta II appare seria ma serena e con voce pacata ma imperativa si è rivolta ai leader presenti a Glaslow: «Nessuno di noi vivrà per sempre», quindi tutto ciò che facciamo in nome del pianeta «sarà per il bene dei figli dei nostri figli…Nessuno di noi sottovaluta le sfide che ci attendono, ma la Storia ha dimostrato che quando le nazioni si uniscono in una causa comune c’è sempre spazio per la speranza. Lavorando fianco a fianco potremo risolvere i problemi più insormontabili e trionfare sulle più grandi avversità». Infine Sua Maestà si è rivolta ai leader mondiali: «Tanti sperano che l’eredità di questo vertice, che sarà scritta nei libri di Storia ancora da stampare, vi descriva come i leader che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di rispondere alla chiamata delle generazioni future. Che lascerete questa conferenza con un piano condiviso da tutti per affrontare l’impatto del cambiamento climatico. Il tempo delle parole è finito. Questo è il momento di passare all’azione». Alle spalle della regina Elisabetta, sulla scrivania, c’era una foto del principe Filippo attorniato da farfalle monarca.

Regina Elisabetta, la spilla e l’abito

Un abito verde per la regina come messaggio di speranza per tutti. L’attenzione dei media, però, è stata subito catturata dalla spilla indossata dalla regina Elisabetta: la “Onslow Butterfly Brooch”. Questo gioiello a forma di farfalla, che non a caso richiama la foto del principe Filippo, è stato indossato dalla Regina poche volte. L’ultima volta che l’abbiamo vista su un abito della nobile è stata lo scorso 8 giugno, quando la Regina ha avuto un incontro virtuale, dal Castello di Windsor, con gli ambasciatori del Sud Sudan e del Mozambico, presenti a Buckingham Palace. Con la “Onslow Butterfly Brooch” Sua Maestà ha voluto rendere omaggio alla bellezza del nostro pianeta, ma soprattutto al marito. Un tenero ricordo del principe Filippo che, nonostante il carattere un po’ burbero, era molto sensibile al fascino di Madre Natura.

/ Youtube The Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it