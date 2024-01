Reggio Calabria, 52 denunce per l’occupazione di 29 alloggi di edilizia popolare

EMBED





(LaPresse) Sono 52 le persone denunciate dai Carabinieri della Stazione di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, a seguito di una campagna di controlli mirati a prevenire e reprimere l'occupazione abusiva degli alloggi residenziali pubblici di quel comune. Sotto la lente degli investigatori dell’Arma sono passate le documentazioni di oltre 300 unità abitative. Ogni dieci alloggi controllati, i militari ne hanno individuato almeno uno occupato senza titolo o occupato solo saltuariamente dai beneficiari, per un totale di 29 alloggi abusivamente occupati. Sulla base degli elementi di prova sinora raccolti, secondo l’ipotesi d’accusa prospettata alla Procura di Palmi, i Carabinieri hanno perciò denunciato 52 polistenesi, 19 dei quali già noti agli investigatori per precedenti deferimenti e 14 beneficiari di forme di sostegno del reddito erogate dagli Enti Previdenziali, ritenendoli responsabili di invasione di edifici pubblici e truffa.