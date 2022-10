Re Carlo III, l'incoronazione romperà con la tradizione reale: ecco che cosa accadrà

Re Carlo III sarà ufficialmente incoronato re della Gran Bretagna il 6 maggio, come annunciato martedì da Buckingham Palace. La cerimonia si terrà il 6 maggio 2023 presso l’Abbazia di Westminster. Tuttavia, secondo alcune voci, la grande cerimonia romperà con una recente tradizione reale. Mentre la maggior parte delle cerimonie di incoronazione si è svolta nei giorni feriali, questa sarà leggermente diversa e si terrà di sabato.

L’incoronazione di Re Carlo sarà la prima dopo quasi 70 anni – l’ultima per Elisabetta II avvenne nel giugno 1953 – e la prima tenuta di sabato dai tempi di Edoardo VII nel 1902. Stando a quel che riporta Hello!, l’incoronazione della defunta regina ebbe luogo di martedì, mentre suo padre, re Giorgio VI, fu incoronato di mercoledì. E l’incoronazione di re Giorgio V ebbe luogo di giovedì. Il re Edoardo VIII non ebbe un’incoronazione prima della sua abdicazione a meno di un anno dall’inizio del ruolo.

