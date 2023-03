Guerra Ucraina, Re Carlo: «Minacciata la sicurezza europea»

(Agenzia Vista) Berlino, 30 marzo 2023 "La sicurezza dell'Europa è minacciata, così come i nostri valori democratici. Ma il mondo non è rimasto a guardare. Siamo scioccati dalla terribile distruzione", le parole di Carlo III al Bundestag tedesco sulla guerra in Ucraina. / Bundestag Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev