Rave Viterbo, la "città" abusiva da 5 giorni nella riserva naturale

È arrivato al quinto giorno consecutivo il rave organizzato tra il Lazio e la Toscana. L'evento non autorizzato, che ha chiamato a raccolta circa 10mila giovani da tutta Europa, è in corso nelle campagne di Valentano nel Viterbese dalla notte fra il 13 e il 14 agosto. Le forze dell'ordine stanno controllando da giorni la zona a ridosso del terreno per impedire nuovi accessi nella zona di interesse comunitario per la grande valenza naturalistica e che rischia di essere seriamente compromessa. Ripreso dalla distanza, l'assembramento sembra una vera a propria "città" abusiva sorta nel pieno della campagna.