Israele, ecco il video dell'arrivo dei combattenti di Hamas al rave vicino Gaza

(LaPresse) Potrebbero essere oltre 250 i morti tra i partecipanti a un rave vicino al confine con la Striscia di Gaza preso d'assalto dai combattenti di Hamas durante gli attacchi su Israele di sabato. Centinaia i dispersi. Nelle immagini che stanno facendo il giro dei social, l'arrivo dei miliziani paracadutati sull'evento e la fuga precipitosa dei giovani. Alcuni testimoni oculari hanno riferito che gli uomini di Hamas hanno sparato sui ragazzi che partecipavano alla festa e che hanno provato a scappare. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE