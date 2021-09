(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2021 “In caso di emergenza tutto è possibile per carità, ma io penso che i siciliani silenziosi non cambino mai parere. Mattarella è un siciliano silenzioso” così l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi all’incontro alla Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi a Roma per la presentazione suo libro “Strana vita, la mia”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev