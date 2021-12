Sequestrati otto quintali di botti illegali a Pescara

Petardi denominati «emettitori di suoni», è come «se io chiamassi una pistola emettitore di suoni e quindi non c'è bisogno neanche del porto d'armi», spiega la polizia. Ottocento chili di botti sequestrati dalla polizia di Pescara, che da settimane sta effettuando controlli. I fuochi d'artificio, contenuti all'interno di confezioni con catalogazione P1, ovvero articoli pirotecnici che presentano un rischio potenziale ridotto, si sono rivelati, dopo la verifica tecnica eseguita dagli artificieri, «per composizione ed efficacia esplosiva, appartenere alla famigerate categorie F3 ed F4 comprendenti una gamma di fuochi che presentano un rischio elevato e il cui uso è riservato a persone munite di licenza e con conoscenze specialistiche». Al momento si è proceduto al sequestro preventivo di due depositi e di circa 8 quintali di materiale esplodente di illecita catalogazione e manifattura e di circa 25mila articoli pirotecnici non di libera vendita, appartenenti ugualmente a categorie F3 ed F4. (Video di Massimiliano Schiazza)