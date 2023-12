Puntarelle alla romana, come si preparano: i trucchi delle sorelle Anna e Antonia al Mercato Latino

Per strada una signora seduta su una sedia pulisce le puntarelle. Se passeggiate vicino al Mercato Latino non potrete far altro che notarla. Un tempo si usava così, un modo per mostrare il prodotto e far vedere il lavoro che c’è dietro. Ma ora sono sempre di meno i commercianti che capano la verdura sul posto. Di solito è già confezionata, pronta dentro una busta per essere consumata. Per Anna e Antonia no. Loro mantengono intatta la tradizione. “Siamo qui da oltre 40 anni”, spiegano. “Ci siamo ringiovanite qua dentro”, scherza una. Davanti a lei galleggiano le puntarelle appena pulite in un secchio pieno d’acqua. “Le lasciamo immerse così si arricciano”. Sopra al contenitore è appoggiata una retina con i fili di metallo intrecciati. Antonia stacca uno gambo dalla cicoria, lo taglia e poi lo passa dentro le maglie. “Questo è come un fiore”, commenta mentre lo tira fuori. Dal pezzo che ha passato escono diversi fili che si aprono come le foglie di una margherita. Taglia poi la parte finale e getta il resto nell’acqua. Così nascono le puntarelle. “Si trovano da novembre a maggio”, sottolinea Anna. Come mangiarle? “Per le puntarelle alla romana bisogna fare una cremina. Servono aglio, alici, aceto, olio e limone. Si mescolano per bene e poi si mischia con le puntarelle usando le mani. Così non si trovano da altre parti”.