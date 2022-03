Punta Sacra, su Sky da questa sera il documentario sull'Idroscalo di Ostia

(di Ilaria Ravarino)

Da stasera alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries (in streaming su NOW) arriva Punta Sacra, il film della catanese 33enne Francesca Mazzoleni sugli abitanti dell’Idroscalo di Ostia, ultimo triangolo di terra strappato alla foce del Tevere. Composta da 500 famiglie, che vivono a Ostia dalla fine degli anni Settanta, la comunità dell’Idroscalo (che gli abitanti chiamano “Punta Sacra”) ha resistito all’ordinanza di sgombero emanata nel 2010 dall’allora sindaco di Roma Gianni Alemanno e resiste ancora oggi, minacciata dall’ingombrante vicinanza con il Porto Turistico di Ostia. Un documentario su libertà, precarietà, lotta e riscatto, premiato al Visions du Reel e al Roma Film Festival, raccontato dalla voce dei protagonisti, dalla “pasionaria” Franca al rapper Chicky Realeza, passando per i volti e le parole dei tanti ragazzi nati e cresciuti nelle ex baracche di pescatori, e determinati a restare “a casa”. La stessa dove, nel novembre del 1975, trovò la morte un artista il cui ricordo è ancora vivido nella memoria di Punta Sacra: Pier Paolo Pasolini.