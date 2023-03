Pulire casa in modo sostenibile? Fai attenzione al dettaglio sull'etichetta dei prodotti

La crescente tendenza degli italiani ad adottare stili di vita sostenibili anche nella gestione delle faccende domestiche – e in particolare per quanto riguarda le pulizie domestiche – sta facendo crescere la presenza di prodotti naturali sul mercato. È però importante leggere attentamente le etichette dei prodotti acquistati per garantire la loro effettiva eco-sostenibilità, evitando di cadere nelle trappole di pubblicità fuorvianti. Ecco come fare per scegliere il miglior prodotto per se stessi e per gli ambienti semplicemente dando un’occhiata all’etichetta degli ingredienti. Photo Credits: Shutterstock; music: “Summer” from Bensound.com



LEGGI ANCHE:-- Metti un bicchiere di acqua e sale in congelatore: ti farà risparmiare sulla bolletta