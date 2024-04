Puglia, Schlein a Emiliano: "Aprire netto cambio di fase"

Il Movimento Cinque stelle lascia la giunta Emiliano in Puglia, dopo gli scandali che hanno travolto i dem. "È ora di fare pulizia, rimettiamo tutte le deleghe", ha annunciato il leader M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bari. E forte irritazione della segretaria del Partito democratico per le vicende giudiziarie pugliesi. Schlein - si legge in una nota - ha chiesto al presidente Emiliano di aprire un netto cambio di fase. "La Regione da sempre contro il malaffare" ha sottolineato il governatore Emiliano che in un'intervista, oggi, assicura: "Ricuciremo lo strappo con i 5 Stelle anche prima delle elezioni Europee".