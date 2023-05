Psg, Messi dopo il viaggio in Arabia: "Mi scuso ma non potevo cancellarlo"

(LaPresse) Lionel Messi si scusa per aver saltato l'allenamento del Psg, deciso dopo la sconfitta con il Lorient, a causa di un viaggio già programmato in Arabia Saudita. "Voglio scusarmi con i miei compagni di squadra e con il club. Avevo organizzato questo viaggio in Arabia che avevo precedentemente cancellato e non ho potuto cancellarlo di nuovo. Sono in attesa delle decisioni del club", dice la Pulce in un video postato sulle stories di Instagram.