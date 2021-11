Proteste contro Bolsonaro in Veneto, Zaia: "Non siamo noi a dover giudicare"

(Agenzia Vista) Venezia, 02 novembre 2021 "Un mese fa mi è stato detto che c'era questa visita, ma io ho detto che non ci sarei stato. Voglio fare delle precisazioni: si tratta della visita di un capo di Stato, però era una visita privata. Qui da noi nessuna rete diplomatica ha chiesto incontri istituzionali. Nel rispetto delle idee di tutti, di chi non condivide ciò che fa Bolsonaro o di chi lo apprezza, non siamo noi a dover fare processi. Trovo poco edificante spettacolo come quello che si è visto ieri", così Luca Zaia sulla visita di Bolsonaro in Veneto. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it