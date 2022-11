Pronto soccorso di Pescara, sit-in di protesta: no alla privatizzazione

Sit in di protesta contro la delibera dello scorso agosto con la quale la Asl di Pescara ha deciso di esternalizzare il servizio di pronto soccorso per i codici banchi e verdi, Dal microfono il sindacalista della Cgil scandisce i tempo lunghi delle liste d'attesa per fare accertamenti clinici, anche salva vita, con l'aggiunga in dialetto abruzzese: «Te po' murì». Alla protesta hanno aderito Carrozzine determinate e Rifondazione. (video di Massimiliano Schiazza)