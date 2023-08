Ternana, il patron Nicola Guida dal questore Failla: primi passi per l'organizzazione dell'ordine pubblico

EMBED





Non ha nascosto la propria emozione, il nuovo presidente della Ternana calcio Nicola Guida, per il suo primo impegno istituzionale che lo ha visto partecipare in questura al Gruppo operativo di sicurezza, legato allo stadio Liberati e in particolare alla stagione calcistica 2023-2024 che vede i rossoverdi impegnati nel campionato di serie B, presieduto dal questore Bruno Failla. Un tavolo di condivisione fra le istituzioni e la società privata, attori che hanno un fine comune e che lavorano sinergicamente per attuarlo. Il questore Failla ha evidenziato che «con la nuova proprietà c'è massima collaborazione e la garanzia di una continuità nei principi di sicurezza. Abbiamo stabilito le basi per le misure organizzative che ci permetteranno di mandare a regime tutto il campionato e di risolvere le possibili criticità». Nel video di Claudia Sensi l’intervento del presidente Nicola Guida.