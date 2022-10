Crolla ponte in India: precipitate centinaia di persone, almeno 60 morti

Centinaia di persone sono precipitate nel vuoto e poi in un fiume a causa di un ponte crollato. È successo nello Stato del Gujarat, in India. Ci sono almeno 60 morti confermati finora. Lo riporta la Bbc.

Centinaia di persone sono precipitate nel fiume Macchu, nella città di Morbi. I filmati locali mostrano persone appese al ponte sospeso parzialmente sommerso. Secondo le testimonianze, in quel momento sulla struttura si trovavano circa 400 persone. Le autorità hanno dichiarato che i soccorsi sono in corso.

Questo avviene pochi giorni dopo la riapertura del ponte in seguito a lavori di riparazione. Il Primo Ministro indiano Narendra Modi, che si trova nel suo Stato natale, il Gujarat, per una visita di tre giorni, ha dichiarato di essere «profondamente addolorato per la tragedia». I video mostrano scene di caos mentre i curiosi tentano di salvare le persone intrappolate nell'acqua al calar delle tenebre. I soccorritori dei distretti vicini sono stati inviati sul posto per aiutare i soccorsi.