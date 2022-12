Pomezia, in migliaia a rischio buche in via Arno: esplode la protesta dei cittadini - Pneumatici squarciati, semiassi spaccati, pendolari costretti a fermarsi anche su ciglio della strada o in piazzole di fortuna rischiando la vita per sostituire la gomma della macchina dopo aver centrato una voragine, mentre incrementano gli introiti i titolari di officine e carroattrezzi. Accade ormai tutti i giorni in via Arno a Torvaianica, la strada provinciale che collega il lungomare con via di Pratica di Mare e costeggia l’aeroporto militare “De Bernardi”, lo scalo che in pandemia era hub nazionale per lo stoccaggio dei vaccini. Riasfaltata a tratti meno di due anni fa proprio per l’arrivo di enormi stock di antidoto al covid 19, è di nuovo ridotta a un colabrodo con le buche che quando piove diventano invisibili perché piene d’acqua e dunque ancora più insidiose. Inutile il limite di 30 orari imposto da Città Metropolitana di Roma Capitale per non pagare i danni agli automobilisti. Anche rispettando la velocità minima si finisce nelle voragini e si rischia di spaccare ruote e semiassi. «L’arteria ha l’aspetto di una gruviera. Siamo costretti a procedere a zig zag per evitare avvallamenti e cunette, ma ormai non basta più nemmeno quello perché ne schivi una, finendo dentro a quella di lato o a quella successiva», lamenta Vincenzo che vive sulla costa pometina e percorre almeno due volte al giorno via Arno per lavoro. Come lui decine e decine di residenti e pendolari. Le proteste e la rabbia sono inevitabilmente finte sui social e in particolare sulle pagine dedicate a Campo Ascolano, il quartiere di via Arno, e a Torvaianica. L’idea, oltre a inondare di mail la Città Metropolitana di Roma Capitale, è anche quella di scendere di nuovo in piazza per far sentire la voce di automobilisti e residenti. Come è successo due anni fa, quando a dicembre 2020 i cittadini organizzarono una protesta contro l’ex Provincia intervenuta ad asfaltare solo un piccolo tratto, quello fino al cancello d’ingresso al Villaggio Azzurro dell’aeroporto, lasciando gli altri tre chilometri pieni di voragini. Una quartina di macchine aveva percorso a 30 all’ora il lungo rettilineo (circa quattro chilometri ndr), suonando i clacson e rallentando la circolazione. Poi a febbraio 2021, dopo la manifestazione, Città Metropolitana tornò con i suoi operai a tappare le buche rimaste aperte. Ora le condizioni del manto stradale sono tornate quelle di due anni fa. Anzi in alcuni tratti sono addirittura peggiorate. Ma lo stato disastrato dell’arteria non è l’unico problema che lamentano i cittadini. Quasi due mesi fa i volontari dell’associazione cicloturistica Green Mobility Tevere e il Comitato di quartiere di Campo Ascolano avevano completamente bonificato la ciclabile che corre parallela alla strada e il fosso Guardapasso. Un intervento di cittadinanza attiva, autorizzato da Città Metropolitana. Terminata la pulizia i rifiuti sono stati lasciati nell’unico slargo dove non fossero di intralcio alla circolazione e ai residenti, a circa cento cinquanta metri dalla Litoranea e lì sono rimasti per diversi giorni. Secondo i volontari quell’area sarebbe di competenza del Campidoglio che tuttavia non li ha rimossi perché non sarebbe stata rinnovata la convenzione con l’Ama. «Li abbiamo portati via a nostre spese – chiarisce Mario Girolami di Green Mobility Tevere – ora però sollecitiamo la realizzazione della segnaletica orizzontale per consentire ai ciclisti di percorrere la bikeline in sicurezza». Servizio Moira Di Mario - Video Mino Ippoliti