Poliziotta uccisa a San Basilio, una vicina: «Ho sentito tre colpi credevo stessero sbattendo un tappeto poi ho visto l’auto ripartire a folle velocità"

EMBED





La vicina ha visto chiudere lo sportello passeggero e la macchina partire probabilmente lo sportello passeggero era rimasto aperto dalla vittima che è stata infatti ammazzata nell’adrone. Come se i due avessero iniziato a discutere in macchina lei sia fuggita lasciando aperto lo sportello lui l’abbia inseguita ammazzandola nelladrone per poi fuggire. Quando è risalito in auto al posto guida con la mano ha chiuso sportello passeggero. Infatti la vicina non ha visto salire in auto lato passeggero nessuno.