Zucchine, pere e latte in Aula: la protesta di Bonelli alla Camera

Una zucchina, ma anche una pera, dei panini all'olio e una bottiglia di latte. Protesta ieri alla Camera durante la discussione sul dl Aiuti quater del portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli. L'onorevole è infatti intervenuto in Aula mostrando, rivolto ai banchi del governo, i generi alimentari, per poi elencarne il relativo costo per denunciare l'aumento vertiginoso dei costi della spesa per le famiglie italiane a causa della crisi energetica.

"Il problema oggi per milioni di famiglie italiane - ha detto Bonelli - non è solo non riuscire a pagare le bollette del gas e dell'elettricità, ma anche non riuscire a fare la spesa. L'aumento dei generi alimentari è stato devastante per le famiglie, basta andare in un mercato", ha spiegato, per poi tirare fuori frutta, verdura e latte: "Vi mostro una cosa: questa è una zucchina romanesca, costa al mercato 4 euro al chilo. Questi sono panini all'olio, li mangiano gli anziani, costano 4,10 euro al chilo. Questo è mezzo litro di latte, costa un 1,20 euro. Un litro di latte costa 2 euro. E questa è una pera, costa 4 euro al chilo... Andiamo al mercato" (Adnkronos)